Москва, 31 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про рязанский самогон для детей, лампу с нечистотами, челябинско-парижскую моду и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Ёжик и сова

Центральный федеральный округ

Опечатки — большое и зачастую неприметное зло, которое показывает себя в самый неподходящий момент. В этом убедился пассажир, летевший в Стамбул через столичный аэропорт «Домодедово». Его не пустили на рейс, потому что в паспорте был указан несуществующий «Ямало-Немецкий автономный округ». «Осторожно, Москва» пишет, что четыре года эту ошибку никто не замечал. Пограничникам «Домодедово» можно смело работать еще и корректорами.

В Тульской области случилось поразительное ДТП. В Веневском районе разбился водитель квадроцикла, которому было четыре года! Пострадала его пассажирка — 23-летняя девушка. Её доставили в больницу. Карапузу госпитализация не понадобилась. «Тульские новости» передают, что во время поездки он был в шлеме. Пассажирка, вероятно, нет.

«Самый везучий человек живет в Воронеже», — хвастается местный канал «Черноземец». Дело в том, что житель Воронежа выиграл суперприз в лотерею — 12 миллионов рублей, причем угадал не только 12 необходимых цифр, но сразу все 24! При этом за своим выигрышем он совершенно не торопится.

В рязанском кафе устроили детский праздник, который обернулся конфузом: в бутылке из-под дюшеса оказался самогон. К бутылке успел приложиться один ребенок. «Тут и обнаружился обман», — пишет «Рязанская сплетница». Официантка предложила заменить напиток, но гости все равно остались недовольны, ожидается проверка Роспотребнадзора.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга не остановился на требование патруля ДПС, за ним устроили погоню, остановили. Водитель вызвал подозрение в употреблении наркотиков. Кроме того, в авто он ехал под чужим аккаунтом. А в самой машине, по словам «Фонтанки», правоохранители нашли целую коллекцию неординарных предметов: несколько фаллосов внушительных размеров, имитации других интимных частей тела, костюм человека-паука, юбки, корсеты и травматический пистолет. Ведется расследование.

Приволжский федеральный округ

В Самаре решили побаловать любителей пива и экзотики и открыли пивное спа. Можно прийти и расслабиться в деревянных купелях, наполненных пивом. «Голос торамы» радуется идее и советует распространить опыт на другие города Поволжья: «Если ваша экотропа не заканчивается чем-то подобным, даже не зовите нас».

Тем временем в Ульяновске случился абсурднейший грабеж. Житель города ночью ворвался к соседке и, угрожая ножом, забрал деньги, мобильник и зубной протез. «Зубной протез-то зачем?..» — изумляется «Ульяновский патриот». Но нет ответа.

Южный федеральный округ

Женщина в возрасте по ночам ворует розы из одного краснодарского дворика, причем регулярно. Так же регулярно её снимают видеокамеры, на которых воришка выглядит точь-в-точь как Ангела Меркель. «Бывший канцлер Германии никак не комментирует ситуацию с клумбами на Гидрострое», — потешается «Кубанская телега».

В Каменске Ростовской области уже несколько дней только и разговоров, что про покрашенную землю. Грунт рядом с мостом покрасили из шлангов в густо-зеленый цвет. Жители подумали, что здесь ждут высоких гостей. Все оказалось проще. «Привет, Ростов» сообщает, что зеленая «краска» — это смесь из семян с удобрениями и природным красителем.

Северо-Кавказский федеральный округ

В станице Курской на Ставрополье женщина увидела на улице одинокого совенка. С помощью спецтехники его вернули обратно в гнездо. Этим дело не кончилось. Спустя пару дней выпал другой совенок, пишет «Ставропольская телега». Дама опять вызвала кран. Теперь все в станице надеются, что совята все же научатся либо не падать, либо летать, а лучше и то, и другое.

Уральский федеральный округ

Уральскую чиновницу уволили за спортивные состязания. «Новости Екатеринбурга» передают, что сотрудница Минцифры объявила на работе, что её ребенок заболел, ушла на больничный, а сама уехала в Сочи на соревнования. Женщина не согласна со строгим решением, говорит, что половину больничного провела с ребенком, и собирается оспорить приказ начальства.

В свердловской деревне Березовка сгорело сразу десять домов. Подозреваемый — стеклянная банка. «Октагон. Урал» узнал, что рассматривается такая версия пожара: светившее через банку солнце создало «эффект линзы», подожгло сухую траву, откуда огонь перешел на баню, затем на жилые дома. Ущерб от банки — 12 миллионов рублей.

«Челябушка» радуется, что в регионе пройдет Парижская неделя моды. Это не игра слов: неделя моды состоится в селе Париж Челябинской области. Под мини-копией Эйфелевой башни пройдет показ одежды от пяти уральских брендов.

В Нефтеюганске неизвестный устроил некрасивую акцию в подъезде. «ХМАО-Югра» сообщает, что он выкрутил плафон, сходил в него «по большому» и вкрутил обратно. Жители говорят, что воняет на весь подъезд, и ищут виновника.

Сибирский федеральный округ

История с установкой «умных» светофоров в Новосибирске закончилась. Светофоры не прижились. «Зона 54» уточняет, что стрелки на светофоре оказались не такой формы, как надо по ГОСТу. Светофоры планируют демонтировать в течение месяца.

В Томске на территорию детского сада забежал лось. Дети были в восторге. Они из окна наблюдали за зверем и восторженно кричали ему «ура». «Томская телега» пишет, что лось погулял ещё и по огородам и затем отправился восвояси.

В Улан-Удэ дети весь день играли на детской площадке, а рядом находился труп мужчины. На него никто не обращал внимания несколько часов, пока кто-то не заподозрил неладное и не вызвал скорую. «Будьте внимательны к окружающим», — советует «Весь Улан-Удэ».

Дальневосточный федеральный округ

«Тридевятое царство» хвалит Хабаровский край, который оказался «медовой столицей» Дальнего Востока. Производство меда здесь стабильно увеличивается с каждым годом. Как знать, может быть, Хабаровск в скором времени поборется за «медовое» первенство и с Башкирией.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 июня.