Вашингтон, 31 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Санкции США в отношении России, Ирана, Китая, КНДР и Венесуэлы должны были ограничить ресурсы этих стран, но в итоге привели к появлению глобальной теневой экономики. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что попавшие под ограничения государства сформировали объединение с достаточно развитой экономикой, способной противостоять давлению США.

Издание обратило внимание, что страны, входящие в так называемый санкционный блок, способны перекрывать торговые потребности друг друга. Так, Китай закупает нефть по заниженным ценам у России, Ирана и Венесуэлы, входящих в ОПЕК+. Они, в свою очередь, используют полученную прибыль, импортируя санкционные товары из КНР.

При этом в расчётах эти страны избегают доллара, предпочитая национальные валюты и уже переходя на криптовалюту. Всё это осложняет контроль Запада за соблюдением введенных ограничений, резюмируют авторы.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель издания The American Conservative Марк Эпископос заявил, что сокрушительный провал режима антироссийских санкций Запада стал настолько очевиден, что его становится всё труднее игнорировать. Он подчеркнул, что санкционные меры всегда являлись ошибочным инструментом для продвижения национальных интересов США.

Неэффективность многочисленных антироссийских санкций в их нынешнем виде признали и в Британии. Глава парламентского комитета по надзору за деятельностью министерства финансов Великобритании Харриетт Болдуин заявила, что они не работают в необходимом масштабе, не выполняют поставленных целей, не создают настоящих проблем для российской экономики. Она отметила, что, согласно данным МВФ, по итогам 2024 года показатели экономики РФ, несмотря на многочисленные санкции, окажутся одними из лучших в мире.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным несмотря на 16 тыс. разных санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил корреспонденту ИА Регнум, что итогом антироссийских санкций США стал раскол мирового танкерного флота. По его словам, те, кто устанавливал потолок цен на российскую нефть, полагали, что мировой флот сохранится в прежнем виде и России придётся продавать нефть по 60 долларов и меньше. Но на практике оказалось, что из мирового флота выделилась отдельная группа танкеров, которые работают только с подсанкционной нефтью (российской, иранской, венесуэльской). И они перевозят российскую нефть при любых условиях и хорошо при этом зарабатывают.