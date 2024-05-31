Симферополь, 31 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Российская спецоперация позволит «перезагрузить» Украину и вернуть ей потерянную десять лет назад легитимность. Об этом 31 мая заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Для того чтобы произвести «перезагрузку» Украины изнутри, нам придётся нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путём», — привела его слова «Газета.Ru».

По словам главы крымского парламента, он видит суть спецоперации именно в этом. Константинов добавил, что, по его мнению, политическая система Украины потеряла легитимность десять лет назад, когда там произошёл государственный переворот.

«Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы», — отметил он.

Константинов уточнил, что на тот момент это можно было сделать с помощью чрезвычайных политических инструментов с правом голоса у всех регионов страны, однако шанс на такую перезагрузку «изнутри» был упущен.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об утере главой киевского режима Владимиром Зеленским легитимности после 20 мая. Он уточнил, что лидер киевского режима не направил письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения конституции и разрешить ему продлить свои полномочия. По словам Азарова, таким образом Зеленский лишился возможности изыскать хоть какое-либо подобие законности своего пребывания у власти.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 30 мая отметила, что Россия после 20 мая рассматривает Зеленского в качестве главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая указал на то, что легитимность Зеленского требует глубокого анализа. Российский лидер напомнил, что, согласно конституции Украины, в случае, если выборы в стране не проводятся из-за военного положения, это не означает продления президентских полномочий.