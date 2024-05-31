Москва, 31 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. GR-директор «Русской медиагруппы» Юрий Андрейчук рассказал о роли музыкальных мероприятий в повышении туристической привлекательности регионов, а также представил грядущий международный фестиваль «КиноБраво». О новых проектах он рассказал на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Проект «Слово о русском сердце» приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений Россия — Китай

«Проект «Слово о русском сердце» приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений Россия — Китай. Его цель — сохранить и приумножить международные контакты с нашими партнерами», — поприветствовал участников пресс-конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Он отметил, что русская культура вызывает в Китае большой интерес, и выразил надежду, что проект придется по душе в Поднебесной.

«Русская медиагруппа» занимает лидирующие позиции среди российских медиахолдингов в сфере проведения офлайн-мероприятий, — рассказал Юрий Андрейчук. — Мы инвестируем значительные средства в проведение масштабных культурных событий. Среди них — фестиваль «Звезды «Русского радио» в Сочи и «Крымская волна», которые за неделю собрали более 250 тысяч гостей. Из международных мероприятий в портфеле холдинга международная профессиональная музыкальная премия BraVo, а также фестиваль «КиноБраво», который пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября и объединит участников из более чем десяти стран мира».

Андрейчук рассказал также об экономическом эффекте подобных проектов: масштабный концерт или фестиваль, который посещают иностранные туристы, — это и экспорт русской культуры, и знакомство с гостеприимством нашей страны. Но также события имеют мультипликативный эффект: на одного человека, приехавшего на концерт, приходятся 5–7 человек, которые обеспечивают пребывание гостя. Это рабочие места в сфере гостеприимства, продаж, логистики, экскурсионных услуг.

Туристы открывают для себя новые локации, благодаря лидерам мнений из артистической среды возрастает популярность направлений. Каждое масштабное мероприятие создает материальное и нематериальное наследие, которое приносит значительную прибыль в течение долгого времени.

«Русское сердце есть в каждом мероприятии. Каждый российский исполнитель — часть нашей культуры. И китайские партнеры очень интересуются ею, — подчеркнул представитель «Русской медиагруппы». — Так, за время существования музыкальной премии BraVo ее лауреатами становились и китайские артисты, и NCPA — Национальный центр исполнительских искусств в Пекине. Новинки киноиндустрии из Китая будут представлены и на фестивале «КиноБраво».

«Связь культуры, туризма и креативных индустрий — тот посыл, который поможет увеличить турпоток из Китая в Россию, и мы будем продвигать такие нестандартные форматы представления нашей страны», — отметила замдиректора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова.

Культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце» пройдет в Пекине с 12 по 15 июня в рамках перекрестного года культуры России и Китая. Событие объединит около 600 участников из 23 регионов России и ознакомит жителей Поднебесной с культурой, традициями нашей страны, позволит им увидеть наиболее ярких представителей различных творческих направлений, от театра до моды.