Москва, 31 мая, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Российский военный с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley, сообщила 31 мая «Российская газета».

Алексей Майшев/РИА Новости

Манул в одиночку уничтожил четыре произведённые в США БМП Bradley на запорожском направлении», — сообщила газета.

В материале также говорится, что ВСУ стали беднее почти на $12 млн. Манул из «Отряда Викингов» также ликвидировал 20 украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 мая заявил, что подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинской армии за сутки составили до 335 военных, три бронемашины, в том числе БМП Bradley американского производства.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 225 военных.

Конашенков 24 мая сообщил, что за неделю подразделения группировки войск «Центр» уничтожили пять БМП Bradley и три бронетранспортера MaxxPro производства США.