Астана, 31 мая, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вместе с партнёрами занимаются последовательным разрушением мировой архитектуры безопасности и провоцируют вооружённые конфликты. Об этом 31 мая заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам главы Минобороны, главное негативное влияние на развитие ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.

Белоусов отметил, что Вашингтон и его партнёры последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности для сохранения глобального доминирования.

«Сознательно провоцируют кризисы, вооружённые конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж», — сказал он.

Министр также уточнил, что на основе опыта спецоперации ведётся оптимизация боевой работы ВС России, развивается российский оборонно-промышленный комплекс, а также совершенствуется система обучения военных кадров и оттачиваются навыки в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — подчеркнул Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается прибегать к агрессивным практикам колониализма, которые должны были остаться позорной страницей прошлого. Глава государства подчеркнул, что таким образом западные страны пытаются сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, а также навязать чужие ценности и культурные традиции.

Российский лидер добавил, что такая политика Запада оказалась одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества.