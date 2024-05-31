Владивосток, 31 мая, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Атташе по вопросам обороны посольства Франции генерала Жерома Маллара заметили во Владивостоке. Об этом 31 мая сообщил региональный телеканал ОТВ.

Юрий Смитюк/ТАСС Генеральное консульство Японии во Владивостоке

По информации источника, с Малларом во Владивосток приехали дипломаты из Германии, Швейцарии и Франции, которые вместе посетили генеральное консульство Японии в городе. При этом дипломаты не стали отвечать на вопросы прессы о целях их приезда во Владивосток.

Уточняется, что перед этим Маллара заметили в Хабаровске.

По информации портала департамента государственного протокола Министерства иностранных дел России, бригадный генерал Маллар занимает должность атташе по вопросам обороны посольства Франции. По данным из открытых источников, до этого он занимал такую же должность в посольстве Франции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически объявит о вступлении страны в войну с Россией, если сможет создать коалицию западных инструкторов для Украины. По его мнению, французский президент хочет сделать это 6 июня в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского.

Глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 30 мая раскритиковала Макрона за желание втянуть Францию в войну с Россией. Она также назвала поднятый президентом страны вопрос о возможности разрешить Киеву наносить удары французским оружием по территории России шагом к полноценному участию Парижа в украинском конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая заявил, что США и страны НАТО хотят продолжать войну с Россией, что грозит им серьёзными последствиями. Он уточнил, что в последнее время западные государства провоцируют новый уровень напряжённости.