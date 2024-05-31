Магадан, 31 мая, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Магадане суд признал виновным мужчину, который убил и расчленил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

СУ СК России по Магаданской области. Кадр из видео

«В апреле 2023 года при употреблении алкоголя в одной из квартир дома по улице Береговая в посёлке Снежный Магадана между осуждённым и его 57-летним знакомым возникла ссора. В результате злоумышленник избил оппонента металлической трубой, заменявшей ему трость для ходьбы, и нанёс множественные удары ножом по голове и телу. Пострадавший скончался на месте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Желая скрыть преступление, магаданец расчленил тело и оставил на балконе квартиры, где его обнаружили 17 апреля 2023 в ходе мероприятий по розыску потерпевшего.

Нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил его к лишению свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Саратове после пожара в доме нашли тело расчленённого 70-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На теле мужчины нашли явные признаки насильственной смерти. По данным СМИ, у трупа отсутствовали конечности.

В октябре того же года в Москве задержали подозреваемого в расчленении женщины. По данным следствия, 11 октября 2023 года в ванной комнате в квартире жилого дома, расположенного на улице Фабрициуса в городе Москве, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, на месте происшествия были найдены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления.