Москва, 31 мая, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Перед сдачей важного экзамена можно съесть правильный бутерброд. Он состоит из курицы, авокадо, цельнозернового хлеба и сыра пармезан. Об этом в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале рассказала врач и телеведущая Елена Малышева и её коллеги.

Paul Williams — Funkystock/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты отметили, что такой завтрак является высокобелковым и повышает работоспособность.

«Хлеб — это углеводы, углеводы — это сахар, глюкоза, она нужна для питания мозга. Поэтому, когда у нас достаточное количество сахара, мозг получает импульс, и вы хорошо себя чувствуете», ― пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что в курице содержится много белка. Этот элемент обеспечивает концентрацию внимания и улучшает работу мозга, а также надолго дает ощущение сытости, подчеркнул он.

Также специалисты рекомендовали включить в завтрак авокадо, так как в нём содержится тирозин — предшественник нейромедиатора допамина. Он участвует в передаче нервных импульсов. А польза сыра в том, что он содержит кальций, добавили эксперты.

Вместо кофе врачи предложил пить на завтрак какао, потому что этот напиток способствует расширению сосудов и обеспечивает приток крови и питательных веществ к головному мозгу.

Как сообщало ИА Регнум, врач-эндокринолог Екатерина Янг 14 апреля заявила, что протеиновые батончики и мюсли могут нести вред организму наряду с такими продуктами, как соль, сахар или жирная колбаса. Она пояснила, что многие так называемые ПП-батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую химию. По словам специалиста, такой перекус зачастую означает психологическую ловушку и маскирует зависимость от сладкого.

Эксперт добавила, что батончики повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а мюсли содержат много простых углеводов и сахара и плохо перевариваются.

Немецкие учёные пришли к выводу, что употребление орехов на завтрак является более полезной альтернативой яйцам. Как показали результаты исследования, отказ от яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Отсутствие завтрака как такового или употребление каши быстрого приготовления, бананов и недостаток жидкости можно отнести к пищевым ошибкам из-за их вреда для организма, заявил врач-диетолог Дэрил Джоффр.