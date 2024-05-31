Вашингтон, 31 мая, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин назвал имена своих преемников в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» он заявил, что таких игроков двое.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Александр Овечкин

Это канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид и его соотечественник, центральный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

«Сейчас, думаю, Макдэвид. Если не брать его? Маккиннон», — заявил российский хоккеист.

В текущем сезоне НХЛ Макдэвид набрал за «Эдмонтон» 132 (32+100) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и 28 (4+24) очков в 16 играх плей-офф. В активе Маккиннона 140 (51+88) очков за «Колорадо» в регулярке и 14 (4+10) очков в Кубке Стэнли.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Овечкин заявил, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Он в 18-й раз преодолел эту отметку и превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.

В марте российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» занял чистое 13-е место среди лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Он набрал два (шайба + голевой пас) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ с командой «Каролина Харрикейнз». В результате российский хоккеист набрал 1541 (846 голов + 695 результативных передач) очко в 1413 матчах лиги. Таким образом, Овечкин превзошёл по этому показателю Джо Торнтона (1539 очков в 1714 матчах).

Сейчас 38-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На его счету 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки, у которого 894 гола.