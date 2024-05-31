Москва, 31 мая, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подвел итоги ежегодного конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023». По его итогам группа «ФосАгро» стала победителем в двух номинациях.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Конкурс проводится РСПП с 1997 года. «ФосАгро» является его традиционным участником и единственным трёхкратным обладателем Гран-при, который она получила первой в истории конкурса.

Оргкомитет премии оценивал деятельность российского бизнеса в 2023 году. По итогам года «ФосАгро» нарастила производство до 11,3 млн тонн агрохимической продукции. На инвестиции направлен рекордный объём средств — свыше 64 млрд рублей. Средняя заработная плата на предприятиях компании за три года выросла на 60%, а с 1 февраля 2024 года зарплаты проиндексированы ещё на 15%. Объём налоговых платежей в бюджеты всех уровней в прошлом году, включая обеспечительный платёж по налогу на сверхприбыль, а также экспортные пошлины, увеличился на 15% — до рекордных 69 млрд рублей. Компания постоянно увеличивает поддержку социальных и благотворительных проектов, на которые в 2022–2023 гг. направлено совокупно свыше 25 млрд рублей. Ежегодные расходы «ФосАгро» на природоохранные мероприятия превышают 9 млрд рублей. Всё это позволило компании стать лучшей в номинациях «За динамичное развитие бизнеса» и «За высокое качество отчётности в области устойчивого развития/ESG».

Как отметил на церемонии вручений премий президент РСПП Александр Шохин, результаты конкурса свидетельствуют о высокой оценке деловым сообществом деятельности компании в области экономической и инвестиционной активности, а также качества раскрытия информации. «ФосАгро» сохраняет приверженность лучшим практикам ведения бизнеса и вносит значимый вклад в развитие химической отрасли и регионов присутствия.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков поблагодарил Российский союз промышленников и предпринимателей за высокую оценку деятельности компании. «Стабильное присутствие «ФосАгро» в числе победителей конкурса — яркое свидетельство успешной реализации долгосрочной стратегии развития, нацеленной на устойчивость, постоянное повышение эффективности и социальную ответственность», — отметил он.

«Победа сразу в двух номинациях престижного конкурса — отличный подарок коллективам предприятий к нашему профессиональному празднику, Дню химика, а также важное и ценное признание наших успехов на пути активного инвестиционного развития, приверженности принципам ESG. Уверен, награда станет мощным стимулом для новых свершений и рекордов», — заявил Сиродж Лоиков.