Тель-Авив, Израиль, 31 мая, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Израильские власти не стали отвечать на запрос антифашистского движения Израиля с призывом потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому в сентябре 2023 года аплодировал парламент в Оттаве, или публично обсудить произошедшее. Об этом 31 мая рассказал глава движения Дмитрий Трапиров.

Иван Шилов ИА Регнум Ярослава Гунько (Хунку)

«Никаких ответов, ни позитивных, ни негативных, мы не получили», — процитировал Трапирова RT.

Как отметил Тапиров, руководители антифашистского движения были возмущены чествованием эсэсовца в канадском парламенте и отправили письмо послу Израиля в Оттаве, выразив в нём своё недовольство и возмущение в связи с этим фактом.

Движение потребовало призвать к ответственности парламент Канады и предать фашиста суду в Израиле. Письма также направили в парламент Израиля и в офис президента Ицхака Герцога, но никаких ответов антифашисты не получили.

По мнению Трапирова, письма могли и не дойти до адресатов. При этом глава движения назвал позитивными результатами этого инцидента то, что «общественность всего еврейского мира проснулась», а взявший на себя ответственность за приглашение Гунько спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рота ушёл в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что Оттава не намерена оказывать Москве правовую помощь по уголовному делу в отношении Гунько. Он подчеркнул, что отказа Канады выдать экс-эсэсовца России обеляет преступления нацистов на государственном уровне.

В сентябре 2023 года Гунько пригласили на заседание парламента Канады, куда также прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Бывшего эсэсовца встретили под аплодисменты зала. После мероприятия разразился скандал, закончившийся отставкой Рота.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов потребовал от властей Канады принести официальные извинения в связи с чествованием Гунько. Власти Канады также резко раскритиковали представители еврейских организаций и целый ряд политиков Европы.