Москва, 31 мая, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Ситуацию с корью в России некорректно оценила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 31 мая сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

ВОЗ при оценке ситуации с корью в мире поставила Россию на третье место в Европе по количеству заболевших. Однако, по данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости корью Россия прошла в марте, а уже в апреле количество выявленных случаев заболевания значительно снизилось, у населения выработался достаточный иммунитет.

При этом в странах Европы основными источниками инфекции являются мигранты, но в статистику ВОЗ случаи заболеваний среди них не включены. Также в статистике ВОЗ отсутствуют данные по заболеваемости корью среди беженцев и других труднодоступных групп населения.

Кроме того, в Европе наблюдается наплыв украинских беженцев, большинство из них не привиты как от кори, так и от ряда других инфекций. Это связано с тем, что на территории Украины последние несколько десятилетий наблюдались системные проблемы с поставками вакцин против всех управляемых инфекций, включая корь.

По данным Роспотребнадзора, в мире на середину апреля зарегистрировано 120,3 тыс. случаев заболевания корью, из них 47% случаев приходится на страны Европейского региона. За последние полгода наибольшее количество случаев зарегистрировано в Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Ираке, Йемене и Буркина-Фасо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в марте академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, в России не наблюдается эпидемии кори, а распространение этого заболевания в стране носит непостоянный характер.

Онищенко подчеркнул, что последние вспышки кори были зафиксированы в среднеазиатских республиках, это связано с низким уровнем вакцинации в странах ближнего зарубежья.

Корь — заразное острое инфекционное вирусное заболевание, передаётся воздушно-капельным путём. Корь может нанести вред органам дыхания и центральной нервной системе человека. Риску заболеть с серьёзными осложнениями подвержены прежде всего дети раннего возраста. Самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация: 97% вакцинированных не заболевают корью вообще.