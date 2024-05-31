Донецк, 31 мая, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Мобильные расчёты противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-десантных войск России уничтожили за неделю в небе в районе Часова Яра (ДНР) около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Для этого российские десантники использовали зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на автомобиль «УАЗ-Патриот». Они служат в составе гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, который входит в группировку войск «Юг» Вооружённых сил России.

«Только за прошедшую неделю расчёты… в небе под Часовым Яром уничтожили около десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов различного типа», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что мобильность десантников-зенитчиков позволяет им оперативно перемещаться на любой участок боя для прикрытия своих подразделений. Командир зенитного отделения с позывным Тишина рассказал, как военнослужащие используют технику в процессе боя.

«Легковая машина «УАЗ-Патриот» двигается намного быстрее, намного маневреннее, чем гусеничная техника. Мы можем заскочить в любую лесополосу. Машина — вездеход. Для неё нет преград особо никаких, за исключением, может, противотанковых рвов. Длинная база позволяет работать на машине без установки лап. И поворотный круг у нас поворачивается на 45 градусов, то есть можно стрелять даже в сторону от машины», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что зенитная батарея старшего лейтенанта Александра Шарова сбила за неделю рекордное количество воздушных целей — 100. При этом бойцы за одну смену произвёли 28 пусков. Им удалось отбить массированную атаку беспилотников и ракет HIMARS.

30 мая стало известно, что российские военные сбили в зоне спецоперации украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27. Кроме того, по данным представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, они уничтожили за сутки 24 дрона ВСУ, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и противорадиолокационную ракету HARM производства США.