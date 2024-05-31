Вашингтон, 31 мая, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Обвинительный вердикт жюри присяжных экс-президенту США Дональду Трампу по уголовному делу о фальсификации финансовой документации прокомментировал 30 мая представитель американской администрации Иан Сэмс, его цитирует The New York Times.

Mark Peterson/AP/TASS Дональд Трамп

«Мы уважаем верховенство закона», — коротко отметил Сэмс и отказался от дополнительных комментариев по данному вопросу.

Иан Сэмс отвечает за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, кроме того, он является специальным помощником и старшим советником президента США Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в предвыборном штабе действующего главы Белого дома Байдена также напомнили о верховенстве закона в связи с обвинительным вердиктом присяжных Трампу и призвали американцев к бдительности, так как Трамп не теряет возможности баллотироваться на пост главы государства.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон назвал вынесенный Трампу обвинительный вердикт присяжных концом «самой справедливой системы правосудия в мире». Журналист полагает, что Трамп будет добиваться своей цели — возглавить страну, невзирая на решение суда.