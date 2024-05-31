Сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края в ночь на 31 мая отражена массированная атака беспилотников. Не обошлось без пострадавших. О том, что дежурными средствами ПВО над территорией Кубани уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 вражеских дронов, известило Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В Темрюкском районе от воздушного удара загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы, известил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава района Федор Бабенков уточнил, что в результате ЧП пострадали двое мужчин, их здоровью ничего не угрожает. Таким известием ознаменован новый, 828-й день специальной военной операции (СВО).

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Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили опорный пункт с живой силой противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

На херсонском направлении врага громят расчёты 122-мм буксируемых гаубиц группировки войск «Днепр».

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Задача артиллеристов — уничтожение бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра, отметили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.