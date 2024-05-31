Вашингтон, 1 июня, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели собирается принять окончательное решение по вопросу о выделении Украине нового транша помощи на сумму $2,2 млрд, заявили в организации.

fpc. state. gov Заседание МВФ

Соответствующее заседание пройдёт в ближайшие недели. В сообщении на сайте МВФ говорится, что фонд и киевский режим достигли предварительных договоренностей по результатам ревизии четырехлетнего механизма EFF.

В фонде обратили внимание на готовность Киева провести реструктуризацию коммерческого внешнего долга страны, несмотря на её неопределенные экономические перспективы. В МВФ также указали на проблемы, с которыми Украина столкнулась из-за продолжающегося вооружённого конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин обвинил Международный валютный фонд в финансировании терроризма за предоставление поддержки Украине. Он также добавил, что вновь выдаваемые Киеву кредиты в основном идут на погашение старых долгов.