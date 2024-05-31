Москва, 31 мая, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Законопроект о полном запрете продажи вейпов России вносят в Госдуму. В разработке документа участвовали представители фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди».

Иван Шилов, ИА REGNUM Государственная дума РФ

Группу авторов законопроекта возглавляет председатель комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом пишут «Известия».

Инициатива предполагает внесение изменений в закон об охране здоровья граждан. Депутаты выступают за введение запрета на продажу в рознице никотина, в том числе синтезированного, или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки.

В пояснительной записке уточняется, что из-за этих ограничений федеральный бюджет лишится части доходов, однако более важным вопросом они называют защиту здоровья населения. Авторы документа также указывают на то, что нелегальный оборот вейпов уже сейчас достиг больших объёмов и правоохранительные органы должны бороться с этим.

По данным депутатов, в стране электронные сигареты используют около четырёх миллионов человек. Кроме того, приводится информация Минздрава, касающаяся числа вейперов среди подростков. Их количество к началу 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России начали продавать электронные сигареты.

Отмечается, что у потребителей электронных сигарет, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Помимо этого, они страдают особым видом заболевания — вейпассоциированным повреждением легких, которое напоминает своими симптомами пневмонию.

При этом даже безникотиновые жидкости могут нанести вред организму из-за содержащихся в них глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из указанных веществ при вдыхании способности спровоцировать тяжелые заболевания легких.

Разработчики законопроекта уточнили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Ещё 79 стран ввели ограничения, включающие запрет курения вейпов в общественных местах, их рекламу и стимулирование продаж.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в разговоре с ИА Регнум заявил, что законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов является своевременным. Он указал на то, что эта инициатива имеет много сторонников, выступающих за защиту детей и подростков от негативного воздействия вейпов.

Асафов отметил, что вейпы упакованы в красивую обёртку, из-за чего привлекают внимание подростков, но потребители не могут определить опасные свойства указанных товаров. Эксперт призвал продолжать работу по защите детей и подростков в этой сфере.

В свою очередь врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев подчеркнул, что миф о безвредности ароматизаторов для электронных сигарет сконструировали для их популяризации. Он добавил, что ингредиенты этой продукции до конца не изучены и неизвестно влияние этих соединений на организм.