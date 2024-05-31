Вашингтон, 31 мая, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Обвинительный вердикт жюри присяжных экс-главе Белого дома и вероятному кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу назвал концом правосудия в США американский журналист Такер Карлсон 30 мая в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

По мнению Карлсона, вынесенный присяжными обвинительный вердикт Трампу является концом «самой справедливой системы правосудия в мире». При этом журналист полагает, что Трамп будет добиваться своей цели, невзирая на решение суда.

«Это не остановит Трампа, он победит на выборах, если не будет убит до этого. Любой, кто будет оправдывать этот приговор, представляет угрозу для вас и вашей семьи», — написал Карлсон, который является сторонником политика-республиканца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп признан виновным по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем выдвинутым против него 34 пунктам обвинения.

Политик не согласился с решением суда и назвал его «позором». Трамп имеет право обжаловать решение, при этом он не лишается права на участие в выборах президента США в качестве кандидата.

Приговор по делу Трампа будет оглашён 11 июля. Максимально возможное наказание по совокупности обвинений, предъявленных политику, может составить до 136 лет лишения свободы. Трамп стал первым в истории США экс-президентом, который признан виновным в уголовном преступлении.