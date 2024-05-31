Вашингтон, 31 мая, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным призвал начать независимый кандидат на предстоящих президентских выборах в США Роберт Кеннеди — младший. Соответствующее заявление политик сделал 30 мая в кулуарах биткоин-конференции в Остине (штат Техас).

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Кеннеди и Трамп

«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров (с Путиным. — Ред.), и почему мы молчим?» — пояснил Кеннеди-младший.

Как указал политик, у России были веские исторические причины желать, чтобы Североатлоантический альянс находился как можно дальше от её границ. Кроме того, Кеннеди-младший напомнил, что и экс-президент США Дональд Трамп, и все предыдущие американские лидеры старались поддерживать диалог со своими российскими коллегами.

Кеннеди-младший неоднократно выступал за налаживание диалога с Россией и за переговоры на высшем уровне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал руководство страны к налаживанию диалога с Россией на высоком уровне. Кеннеди-младший указал, что его страна пребывает в потенциальной экзистенциальной битве с Россией, но при этом именно у Москвы преимущество в количестве ядерного оружия. Политик выразил озабоченность в связи с тем, что все забыли об этом.

Роберт Кеннеди — младший считает, что США сделали Украину своей пешкой в прокси-войне с Российской Федерацией. В ходе июньской встречи с избирателями он заявил также, что руководство Соединённых Штатов Америки намеренно проигнорировало множество шансов прийти к мирному разрешению конфликта.