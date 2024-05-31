Миннеаполис, США, 31 мая, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Жертвами стрельбы стали два человека, ещё четверо получили ранения в американском Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота. Об этом 30 мая сообщил телеканал CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Среди раненых — двое сотрудников полиции, состояние одного из них врачи назвали критическим. Около 18:30 по местному времени 30 мая (02:30 мск 31 мая) вооружённые полицейские прибыли к жилому комплексу в районе Блейсдейл-авеню. Именно здесь, по словам очевидцев, были слышны выстрелы.

Департамент полиции Миннеаполиса не сообщил причину и обстоятельства инцидента. На месте работает патрульная служба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что под Краснодаром мужчина выстрелил в сотрудника полиции при проверке документов. Сотрудника полиции госпитализировали, но спасти его врачам не удалось. Подозреваемый в настоящий момент задержан и доставлен к следователю для проведения с ним дальнейших следственных мероприятий.

Также сообщалось, что полиция застрелила 14-летнего вооружённого подростка около здания средней школы в американском штате Висконсин. Отмечается, что полиция получила сообщение о человеке с оружием около школы и отреагировала на угрозу. Погибший так и не успел зайти в школу, и никто не пострадал.