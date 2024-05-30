Берлин, 31 мая, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен в том, что в ближайшем будущем конфликта России с НАТО или Германией удастся избежать. Об этом он заявил в ходе беседы с читателями газеты Thüringer Allgemeine.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Так глава немецкого правительства ответил на соответствующий вопрос участников мероприятия. Кроме того, по словам Шольца, он ожидает, что произойдёт возврат к взаимопониманию и дипломатии.

Канцлер полагает, что столкновение можно предотвратить, реализуя дипломатически мотивированную политику и соблюдая принцип незыблемости государственных границ. Он напомнил, что так появилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), а впоследствии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вместе с тем глава правительства считает необходимым повышать обороноспособность ФРГ в рамках политического курса Zeitenwende (смена эпохи), который он провозгласил после начала конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января газета Bild написала, что Германия готовится к вооружённому конфликту НАТО с Россией, который, согласно гипотезе немецкого министерства обороны, может вспыхнуть летом 2025 года. В статье отмечалось, что наиболее вероятным местом гипотетического столкновения может стать Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

3 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Германия готовится к войне с Россией. Так он прокомментировал слитую в Сеть аудиозапись немецких военных об ударах по Крымскому мосту.

4 марта представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что разговор высокопоставленных военнослужащих Германии не означает то, что страна готовится атаковать территорию России. Он также назвал пропагандой заявление о подготовке Германии к войне с РФ.

В апреле издание The Financial Times напомнило, что министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о подписании приказа по глобальной реорганизации немецкой армии, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО. Журналисты подчеркнули, что речь идёт о самых радикальных военных реформах со времён окончания Холодной войны.