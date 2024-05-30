Париж, 31 мая, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Организаторы торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии не пригласили Россию на эти праздничные мероприятия, сообщили 30 мая в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Представители администрации французского лидера в комментарии агентству France-Presse пояснили, что для приглашения не сложились условия.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря глава Франции Эммануэль Макрон не исключил, что президент РФ Владимир Путин может приехать в республику в 2024 году по случаю 80-летия высадки в Нормандии. Он подчеркнул, что приглашение РФ возможно в случае проведения мирных переговоров по Украине.

16 апреля агентство France-Presse со ссылкой на компанию Mission Libération, которая организует торжества по случаю юбилея высадки в Нормандии, проинформировало о том, что Россию якобы пригласили на празднование. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Парижа приглашение.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Москва не получала приглашение на торжества во Франции. Празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня.