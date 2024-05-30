Вашингтон, 31 мая, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Приговор по делу о фальсификации финансовой документации компании Trump Organization экс-президентом США Дональдом Трампом при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс ожидается 11 июля. Соответствующее объявление сделал 30 мая судья Хуан Мерчан.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

«Приговор будет 11 июля в 10:00 (17:00 мск. — Ред.)», — уточнил Мерчан.

При этом несколькими днями позднее, 15–18 июля, в американском штате Висконсин в Милуоки запланирован общенациональный съезд Республиканской партии. На повестке у республиканцев предполагалось утверждение Трампа в качестве кандидата в президенты США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президента США Трампа жюри присяжных признало виновным по 34 пунктам обвинения в рамках уголовного дела о подлоге документации. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным по уголовному делу.

Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных политику обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп вправе обжаловать обвинительное решение, но оно не помешает ему баллотироваться на пост президента США.