Берлин, 31 мая, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Германия передала Киеву четверть своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус 30 мая на пресс-конференции после осмотра немецких войск ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Запись беседы с журналистами опубликовали на сайте германского военного ведомства.

Он наполнил, что в середине апреля Германия отправила Украине третью по счёту установку Patriot. Писториус подчеркнул, что уменьшившиеся запасы следует восполнить, чем ФРГ начнёт заниматься в 2026 году.

Министр уточнил, что несколько недель назад его ведомство подписало контракт на поставку четырёх систем ПВО. Также готовится рамочное соглашение о передаче войскам ещё четырёх комплексов Patriot с 2028 года.

Глава минобороны утверждает, что Берлин не планирует направлять на Украину своих военных инструкторов. Писториус пояснил, что этот шаг очень рискован.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Минфинансов ФРГ объявил, что правительство Германии в I квартале 2024 года выдало разрешения на экспорт вооружений на общую сумму порядка 5,2 млрд евро. При этом на Украину приходится 74% от указанной суммы экспорта, то есть примерно 3,8 млрд евро.

6 мая глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал, что до конца 2024 года Украина получит сотни тысяч боеприпасов, а также снаряды с дальностью в 100 км.

30 мая издание Politico написало о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за снятие ограничений для Украины в рамках использования ею западного оружия для ударов по территории России. Вместе с тем в публикации отмечалось, что руководство ФРГ с осторожностью отказывается от своей прежней позиции по этому вопросу.