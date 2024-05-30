Первомайск, ЛНР, 30 мая, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли город Первомайск в ЛНР, сообщил глава этого населённого пункта Сергей Колягин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Город под обстрелом. Два прилёта в один из районов частного сектора», — написал мэр в своём Telegram-канале.

В свою очередь пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова уточнила, что в результате обстрела получил повреждения газопровод и загорелась сухая трава.

«Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. Производится ликвидация возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет», — отметила представитель руководителя республики, слова которой приводит правительство региона в Telegram-канале.

Романова добавила, что, предположительно, по городу ударили из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. После этого в городе началось возгорание. Через некоторое время в столице ЛНР сообщили о ещё двух громких прилётах в том же районе.

20 мая украинские военные нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске. При атаке использовалась западное вооружение.

28 мая в Горловке (ДНР) получило повреждение здание школы, которую обстреляли ВСУ. Учреждение находится в посёлке шахты им. Гагарина в Никитовском районе города.