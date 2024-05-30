Краснодар, 30 мая, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Уголовное дело после гибели сотрудника полиции краснодарского управления МВД в результате огнестрельного ранения, которое ему нанёс мужчина при проверке документов, завели следователи в Краснодаре. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл днём 30 мая в районе посёлка Водники. Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару увидели в лесопосадке мужчину, который вёл себя подозрительно и попытался скрыться при приближении полицейских. Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов, но он достал оружие и сделал несколько выстрелов в сотрудника ППС.

Напарник пострадавшего пресёк противоправные действия мужчины и вызвал бригаду скорой помощи на место происшествия. Сотрудник полиции был госпитализирован с огнестрельным ранением, но к сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшего.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю в отношении приезжего из Пермского края возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый в настоящий момент задержан и доставлен к следователю для проведения с ним дальнейших следственных мероприятий. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 29 апреля в Карачаево-Черкессии вооружённые преступники напали на пост ГИБДД, подъехали к посту на автомобиле, произвели взрыв и открыли стрельбу по полицейским. Погибли два сотрудника полиции, ещё четверо получили ранения. Позднее в тот же день стало известно, что правоохранители ответным огнём ликвидировали пятерых напавших на пост ДПС. По факту нападения в ночь на 29 апреля возбудили уголовное дело.