Вашингтон, 30 мая, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Россия наносит удары по Украине произведёнными в КНДР ракетами, утверждается в докладе разведывательного управления Пентагона (DIA), который приводит «Газета.Ru».

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«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населённые пункты», — говорится в документе.

Отмечается, что Москва получила представление о том, как проявляют себя северокорейские ракеты на поле боя, в том числе против современных систем противоракетной обороны.

Также американская разведка приложила к докладу изображения обломков произведённых в КНДР ракет, которые якобы были обнаружены в Харькове после атаки 2 января 2024 года. Американские военные чиновники сравнили их с изображениями, опубликованными в северокорейских СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в мае стало известно, что США вместе с союзниками начали работу над новыми санкциями в ответ на якобы поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял в январе, что США располагают данными о якобы использовании Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине.

Представитель Белого дома пообещал, что американские власти наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Северной Кореей и Ираном.

КНДР не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия будет развивать с КНДР равноправное и справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Лавров также отмечал, что отношения между Россией и Северной Кореей не нарушают нормы международного права.