Москва, 30 мая, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Рост количества стран, признающих Палестину суверенным государством, свидетельствует о том, что в мире крепнет стремление к скорейшему решению палестинской проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с послами арабских стран. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Главой МИД России было отмечено, что выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших Государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Лавров отметил важность единого подхода к ближневосточному урегулированию, чтобы можно было сформировать условия для палестино-израильских переговоров и окончательно решить вопросы со статусом Палестины. На это направлено предложение России провести консультативную встречу заинтересованных сторон на уровне министров.

Сообщается, что послы арабских государств в ходе встречи с Лавровым заявили о признательности России за прилагаемые ею усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить создание суверенного палестинского государства. Лидеры стран отметили, что его нужно сформировать в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

22 мая правительство Норвегии заявило о признании Палестины в качестве государства. Испания и Ирландия сообщили о её признании 28 мая. Словения аналогичное решение приняла 30 мая.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины во всемирной организации создаст для неё равные условия с Израилем на переговорах. Это ускорит разрешение ближневосточного конфликта, отметил он.