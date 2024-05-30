Москва, 30 мая, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин определил национальные цели, исходя из ожиданий людей. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола «Семь национальных целей: какую Россию мы строим», который 30 мая провёл Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Иван Шилов ИА Регнум

Путин 29 мая провёл расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства ещё раз обозначил ключевые стратегические направления развития страны до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

В начале дискуссии модератор круглого стола, заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов отметил, что в центре внимания всех перечисленных национальных целей — человек. По его словам, все они являются предметом широкого общественного консенсуса.

«Вокруг обозначенных национальных целей — абсолютное согласие. Достаточно задуматься на бытовом уровне, что мы желаем друг другу на праздниках: здоровья и благополучия, крепкой семьи, детей, самореализации. Это всё — на уровне нашего культурного кода», — сказал он.

Директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт поделилась результатами исследования, которое показало, что 82% россиян уверены, что государство и граждане должны действовать как партнёры в решении общественных проблем.

Первые, запущенные в 2019 году, нацпроекты доказали свою эффективность, отметил заместитель гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков. По его словам, люди видят позитивные изменения от их реализации.

«Я могу выделить топ-5 самых заметных для людей перемен — это развитие дорожной инфраструктуры, позитивные перемены в здравоохранении, в образовании, решение демографических проблем, забота о материнстве и детстве, организация мест досуга, модернизация объектов культуры, рост числа культурных мероприятий», — подчеркнул Шумаков.

Эксперты отметили, что в центре внимания новых нацпроектов: «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных» — находится семья. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, нет ни одной отрасли, которая бы так или иначе ни касалась материнства и детства.

В том числе на поддержку семей будут направлены и средства, полученные от налоговых нововведений, широко обсуждаемых сегодня в России, отметила генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. По её словам, на достижение национальных целей сегодня настраивается вся государственная машина.

В заключение эксперты отметили, все поставленные цели достижимы, для этого у России есть все возможности. У президента есть чёткий план развития страны, и он стратегически подходит к вопросам будущего нашего государства и его граждан.

Как передавало ИА Регнум, Путин на заседании Совета по нацпроектам заявил, что новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы до конца лета текущего года. Он указал на необходимость детально проработать финансовую часть новых нацпроектов. Глава государства напомнил, что для этого расширили горизонт финансового планирования государства с трёх до шести лет. Президент добавил, что расходы на нацпроекты станут ядром бюджета развития страны.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что новые национальные проекты будут утверждены и профинансированы до 1 декабря. К 1 сентября будут сформированы все основные мероприятия к новым нацпроектам. Также он отметил, что курировать их будут профильные вице-премьеры.

30 мая глава правительства отметил, что налоговые изменения, которые сегодня обсуждаются, обеспечат возможность реализовать в России все нацпроекты и социальные программы.