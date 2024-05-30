Москва, 30 мая, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Средства ПВО российской армии вечером 30 мая сбили над Белгородской областью четыре беспилотника, запущенные ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что инцидент произошёл около 20:20. Украинская армия использовала для атаки БПЛА самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около 19:00 сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе пассажирский микроавтобус, на котором везли домой работников агарного предприятия. Один человек погиб, девять пострадали. Раненых госпитализировали.

Украинская армия в течение 30 мая неоднократно наносила удары по населённым пунктам в Белгородской области. Ночью из-за обстрела без электроснабжения временно остались жители сёл Дорогощь и Смородино.

В этот день также один человек пострадал в Грайвороне во время удара по АЗС. Его госпитализировали с ранениями лица и ног. Также днём российские средства ПВО сбили над регионом четыре украинских дрона.