Берлин, 30 мая, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Картину двухлетнего мальчика Лорана Шварца из Германии продали на аукционе за $7000 (около 628 тыс. рублей), сообщил 30 мая NDTV.

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«Двухлетний Лоран производит фурор в мире искусства своими яркими абстрактными картинами <…>, цена на которые достигает $7000», — говорится в сообщении.

Мальчика уже прозвали Мини-Пикассо за сочетание в картинах абстрактных форм с узнаваемыми фигурами животных.

Творческий путь Лорана начался в 2023 году во время семейного отдыха. По возвращении домой родители предоставили мальчику художественную студию, где он смог раскрыть свой потенциал.

После этого мать Лорана завела страницу в социальной сети, чтобы показать миру его работы. Аккаунт быстро завоевал популярность и привлёк более 29 000 подписчиков, побудив женщину начать продавать картины сына в интернете.

Картины юного художника успешно дебютировали на крупнейшей художественной ярмарке Мюнхена. Теперь ведутся переговоры о выставке в галерее Нью-Йорка.

Как сообщало ИА Регнум, в марте картину «Портрет крестьянки в белом чепце» Винсента Ван Гога продали на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте за €4,57 млн. Голландский художник написал картину в 1884 году, когда жил в Нюэнене (сегодня пригород Эйндховена), где находился дом его семьи.