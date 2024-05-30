Москва, 30 мая, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ходе заседания решил разорвать церковное общение с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ), участвовавшими в совместном служении с украинскими раскольниками. Заявление опубликовали 30 мая на сайте РПЦ.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На собрании обсудили литургию, которую провёл в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей вместе представителями одной из украинских структур. В ней также участвовали представители БПЦ митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион.

«Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — говорится в заявлении.

Члены Синода РПЦ также с сожалением отметили, что патриарх Варфоломей продолжает действия, которые ведут к углублению разрыва в православии.

В Киеве в декабре 2018 года учредили раскольничью структуру, названную «Православная церковь Украины». В январе 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. В том же месяце в эту структуру перешли 47 приходов.

Раскольники при содействии украинских властей начали постепенный захват храмов канонической Украинской православной церкви. Процесс активизировался после начала СВО. Также начались нападки на священников УПЦ. 30 мая 2024 года активисты вынудили митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия пройти по российскому флагу, на котором был закреплён портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

5 мая посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Киевский режим вытесняет РПЦ на Украине ради амбиций Константинопольского патриархата, который хочет заполучить крупную поместную церковь для усиления позиций в Восточной Европе. Он также отметил, что ПЦУ, создаваемую на основе гонений, не получится сделать опорой для государства.