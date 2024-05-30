Копенгаген, 30 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Власти Дании разрешат Украине использовать переданные ВСУ истребители F-16 для ударов по объектам на территории России, заявил 30 мая министр иностранных дел европейской страны Ларс Лекке Расмуссен перед встречей глав МИД стран ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Короткий ответ — да», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, позволит ли Копенгаген использовать F-16 для ударов по объектам на территории России.

Расмуссен пояснил, что это не новая позиция Дании. По его словам, этот вопрос обсуждался с комитетом по иностранным делам и датским парламентом. Датский политик заявил, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории России — это якобы часть самообороны.

Дания пообещала Киеву, что передаст первую партию истребителей F-16. Премьер-министр Метте Фредериксен 13 мая заявила, что обещанные истребители появятся на Украине в течение месяца. Она также обещала, что Киев получит восемь F-16 в 2024 году и ещё пять в 2025 году.

В марте президент России Владимир Путин подчеркнул, что предполагаемые поставки Киеву F-16 не поменяют ситуацию в зоне спецоперации. Глава государства предупредил, что американские истребители станут для России законной целью.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 мая заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Дипломат напомнил, что истребители F-16 долгое время были основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса. При этом Лавров отметил, что поставка американских истребителей не изменит положения на линии боевого соприкосновения. Российские военные будут уничтожать эти самолёты так же, как и любое другое западное вооружение в зоне СВО, добавил он.

F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.