Москва, 30 мая, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 мая на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил орден Дружбы специальному представителю МИД РФ по гуманитарным связям, американскому актёру Стивену Сигалу.

Кадр из видео

В указе главы государства о награждении Сигала отмечается, что ордена Дружбы он удостоен «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

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Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы. Награда присуждена ему за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Сейчас актёр живет в России. Российское гражданство Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. С 2018 года он занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.

В предыдущий раз Сигал был в Кремле на инаугурации президента 7 мая. Он не первый раз присутствовал на инаугурации президента. В 2018 году он также был в числе приглашённых гостей.