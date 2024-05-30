Москва, 30 мая, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В Москве резко подскочили цены на букеты сирени, которая, к слову, растёт едва ли ни в каждом дворе столицы. ИА Регнум обнаружило множество предложений по продаже букетов сирени от 30 тыс. и до 150 тыс. рублей.

Скриншот из Telegram-канала

Скриншот из Telegram-канала

Ценник успел поразить даже представителей шоу-бизнеса. Ольга Бузова недавно в своём Telegram-канале рассказала, что была в шоке, когда ей предложили приобрести «три веточки сирени» за пять тысяч рублей.

«Шла женщина с маленькими букетиками сирени… И я сразу останавливаю и говорю, мол, беру. А она мне — 5 тысяч. Я чуть не поперхнулась. Я, конечно, купила, ибо уже неудобно было. Но блин, совесть-то тоже надо иметь. 5 тысяч за 3 веточки сирени… Для меня 5 тысяч — это тоже деньги. Можно маникюр сделать, как минимум», — написала телеведущая.

С чем связана такая стоимость, пока неизвестно.