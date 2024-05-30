Лондон, 30 мая, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ приехать на конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом 30 мая написала британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите», — говорится в материале.

Отмечается, что члены украинского правительства начали беспокоиться из-за того, что действия Зеленского могут нанести урон отношениям с США. Они подчеркнули, что для главы киевского режима было бы глупо «кусать руку, которая его кормит».

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Зеленский на пресс-конференции в Бельгии назвал решение Байдена не принимать участие в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии «не очень сильным решением», так как другие страны ждут реакции США на это мероприятие.

По словам Зеленского, он очень хотел бы, чтобы президент США лично присутствовал на саммите в Швейцарии и не знает, кто вместо Байдена будет представлять США на саммите.

Помимо этого Зеленский назвал государства, которые не определились с участием в саммите в Швейцарии, «хуже врагов». По его утверждению, такая позиция этих стран свидетельствует о том, что их устраивает происходящее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России. Дипломат добавил, что Россия не будет участвовать в этой конференции и любых других переговорах по Украине, на которых будет продвигаться «формула Зеленского».

Президент России Владимир Путин 11 апреля назвал паноптикумом предстоящую встречу по Украине в Швейцарии. Глава государства отметил, что на Западе, с одной стороны, говорят, что России там делать нечего, а с другой, признают, что без Москвы этот вопрос разрешить не удастся.