Москва, 30 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно получает всю информацию о положении дел в Белгородской области, заявил 30 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент регулярно получает всю информацию», — приводят слова Пескова «Известия».

Представитель Кремля добавил, что Путин часто на связи с губернатором Вячеславом Гладковым.

Глава Белгородской области 30 мая прибыл в Москву на церемонию вручения государственных наград в Кремле. Глава государства наградил Гладкова орденом Мужества за самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С помощью дрона-камикадзе украинские военные 30 мая атаковали село Зозули в Борисовском районе. В результате атаки один человек погиб и девять получили ранения. Как уточнил Гладков, удар пришёлся по пассажирской «Газели», развозившей по домам сотрудников сельскохозяйственного предприятия. В городе Грайвороне 30 мая пострадал мирный житель в результате атаки украинского беспилотника на АЗС.

Минобороны России в тот же день сообщило, российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской областью.

Губернатор Вячеслав Гладков 12 мая сообщил, что лично доложил Путину о ситуации в Белгороде после обстрелов ВСУ. ВСУ неоднократно атаковали Белгород и Белгородскую область. Ракетную опасность в регионе объявляли девять раз. В результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.