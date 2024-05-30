Лозанна, Швейцария, 30 мая, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), боксёрам для допуска к Олимпийским играм в 2028 году являются позорным отсутствием уважения. Об этом заявили в Международной федерации бокса (IBA).

Global Look Press

29 мая МОК объявил, что спортсменов, которые представляют национальные спортивные федерации, являющиеся членами IBA, не допустят к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В комитете также напомнили, что бокс не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года, так как МОК в поиске заслуживающей доверия организации, которая будет проводить соревнования.

«По сути, жёсткий посыл ясен: если вы не покинете IBA к концу следующего олимпийского цикла, то ваши спортсмены не смогут участвовать в Играх. Это абсолютная пародия и позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», — заявили в федерации.

В IBA отметили, что никогда не ограничивали спортсменов в участии в каких-либо соревнованиях и активно поддерживали их во всех начинаниях. Похоже, что МОК не признает те ценности, которыми дорожат в IBA, добавили в организации.

Как сообщало ИА Регнум, МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Участие в голосовании приняли 70 человек. За лишение признания IBA проголосовали 69 человек, один выступил против. В марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире.

5 октября 2022 года Совет директоров IBA проголосовал за отмену решения об отстранении боксёров из России и Белоруссии. Их допустили к участию в соревнованиях под эгидой организации со своими флагами и гимнами. Политика не должна влиять на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия, отмечали в организации.