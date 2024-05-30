Переяслав-Хмельницкий, Украина, 30 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Порноактриса Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) стала спикером «Платформы возможностей» в Переяславском университете Григория Сковороды, сообщает 30 мая украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на сайт учебного заведения.

Кадр из видео

В материале отмечается, что Джексон, говоря о возможностях, призвала больше работать головой. Как сообщает сайт университета, Джозефина провела встречу с «несколькими десятками жаждущих общения сковородиновцев».

«Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг», — сказала, в частности, она.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года командование ВСУ уволило с поста спикера сил территориальной обороны ВСУ американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Это произошло после того, как она публично угрожала убийством российским журналистам. Руководство украинской армии заявило, что эти заявления не были согласованы.