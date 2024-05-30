Алма-Ата, Казахстан, 30 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Ситуация в мире, в том числе в Центральной Азии, сложилась очень напряжённой, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов 30 мая в ходе рабочей встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате.

Иван Шилов ИА Регнум

«Казахстан — союзник и стратегический партнёр России. На этой основе выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является одним из важных факторов поддержания стабильности во всём Центрально-Азиатском регионе», — сказал российский министр.

Белоусов отметил, что одним из основных направлений сотрудничества между странами является совершенствование общей региональной системы ПВО. Глава Минобороны прибыл в Казахстан с рабочим визитом 30 мая. Он примет участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года отметил важность создания единой системы ПВО ОДКБ. Глава государства заявил, что для её формирования провели большую работу, в том числе в Таджикистан поставили восемь пусковых установок С-300.

Также в ноябре Сергей Шойгу, будучи министром обороны, сообщил, что Россия заключила необходимые соглашения со всеми странами, входящими в ОДКБ, по единой системе ПВО. Он подчеркнул, что единая система уже фактически создана.