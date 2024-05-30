Москва, 30 мая, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Россия фактически продолжает соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Однако явная готовность США разместить такие носители в Европе и Азии автоматически вынудят Москву соразмерно ответить на этот шаг Вашингтона. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что в случае появления американских РСМД в европейском или азиатском регионах Россия может отказаться от моратория на размещение своих РСМД.

US Navy/Global Look Press

Россия, хотя и объявила такой мораторий, фактически остаётся в договоре, вступившем в силу ещё в 1988 году, отметил эксперт. Участие в соглашении прервано с оговоркой, что Москва не размещает свои ракеты до тех пор, пока на такой шаг не пошли США. Как только это произойдёт, аналогичный шаг предпримет и Россия. Такая возможность есть. А учитывая, что Вашингтон вышел из соглашения в одностороннем порядке в 2019 году, это может произойти в любой момент.

Сейчас в Европе — в Румынии и Польше — размещена система противоракетной обороны (ПРО) США Aegis Ashore. В пусковые стаканы этой системы могут устанавливаться как зенитные противоракеты Standard Missile 3 (SM3), так и многоцелевые крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии в пределах 2-2,5 тысяч километров. И поскольку речь именно о тех расстояниях, которые входят в ограничение, Россия упрекала Соединённые Штаты в нарушении договора о РСМД, пояснил Литовкин.

«Американцы утверждали, что, мол, никогда это не испытывали, хотя на кораблях у них «Томагавки» стоят в пусковых эстакадах. И когда США вышли из этого договора, они продемонстрировали на земле эти пусковые стаканы и эти ракеты, осуществили испытательный пуск этих ракет. Мы обратили на это внимание, но сами не стали никаких действий совершать. Теперь, если они разместят это, мы тоже можем, например, те же «Калибры» разместить на земле. Перенести установку с корабля на землю — это не проблема. Потом, у нас есть и другие варианты этих ракет, которые мы тоже можем разместить», — рассказал специалист.

При этом не следует путать РСМД с так называемой ядерной триадой, которая включает именно ядерные вооружения стратегического назначения, радиус действия которого достигает 5,5 тысяч километров.

В случае размещения в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракет США средней и меньшей дальности Россия, в свою очередь, может отказаться от моратория на размещение РСМД и принять дополнительные меры ядерного сдерживания. Об этом заявил 30 мая в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД, реализация Вашингтоном планов по развёртыванию наземных ракет не останется без реакции российской стороны. Он уточнил, что развёртывание США американских ракет в Европе и АТР создаст для России серьёзный вызов в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле командующий сухопутными войсками США в АТР Чарльз Флинн заявил о намерении Пентагона разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Предположительно, речь шла о пусковых установках Typhon, которые позволяют запускать, в том числе, многоцелевые ракеты Tomahawk. В ноябре 2023 года Флинн также заявлял о планах США разместить в Индо-Тихоокеанском регионе передвижные ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon.

Замглавы МИД Сергей Рябков в апреле заявил, что Москва может отказаться от моратория на развёртывание РСМД, если Вашингтон разместит такие системы в любом регионе мира. Он уточнил, что настрой США по размещению РСМД явно носит необратимый характер.

В сентябре 2023 года Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что США начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации РСМД.