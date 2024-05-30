Москва, 30 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Решение Евросоюза о введении запретительных пошлин на российское зерно является очередной попыткой воспрепятствовать поставкам продукции из России на мировые рынки. Об этом 30 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат указала на то, что Запад старается приложить все усилия, чтобы выдавить Россию отовсюду, лишить её статуса надёжного поставщика, который, как полагают западные страны, не должен торговать своими энергетическими ресурсами и сельхозпродукцией. Однако, указала она, этого сделать не удастся. Россия есть и будет надёжным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов, отметила Захарова.

Она посоветовала западным странам, прежде чем говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад. Дипломат напомнила, что тогда Запад обещал накормить нуждающиеся страны и требовал реализации «различных зерновых сделок».

«Им дела не было ни до какой мировой продовольственной безопасности. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, которые занимались перепродажей, и на этой марже делали колоссальные состояния», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

Теперь Запад должен за это ответить, считает представитель МИД.

Как сообщал ИА Регнум, Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии, которые вступят в силу 1 июля. Речь идёт о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК подготовила предложения о новых ограничениях и повышении пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии. По её словам, такое решение якобы предотвратит дестабилизацию европейского рынка, а также лишит Россию доходов от торговли со странами Европы.

По данным газеты The Financial Times, что ЕС собиралась ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. По мнению источников издания, в случае принятия такого решения цены на зерно вырастут не менее чем на 50%.

Министра финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что новые тарифы направлены на то, чтобы остановить импорт зерна из России и Белоруссии и якобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС. Принятые меры предусматривают, что Москве и Минску закроют доступ к тарифным квотам ЕС.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения западных СМИ о намерении Евросоюза ввести пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии и проанализируют их перед тем, как сделать какие-либо выводы по этому поводу.

Теперь Европейский союз изучает введение пошлин на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а не только зерновые культуры. Как сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, с таким предложением выступила Швеция. По её словам, европейским министрам ещё предстоит обсудить возможные последствия такого шага.