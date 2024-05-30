Москва, 30 мая, 2024, 18:18 — ИА Регнум. У железнодорожной станции Ожерелье в подмосковном городе Кашира обнаружили абсолютно голую 60-летнюю женщину с множеством ушибов и странным поведением, рассказал источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

Инцидент произошёл 29 мая. В полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что около платформы ж/д станции лежит голая женщина. На место прибыл наряд полиции и медики. Правоохранители установили личность женщины, ею оказалась местная жительница 1964 года рождения. При этом врачи диагностировали у неё множественные гематомы, рвано-ушибленную рану левой стопы и «странное необъяснимое поведение». После осмотра в травматологии пенсионерку направили в психоневрологический диспансер.

Подробности случившегося с женщиной устанавливаются.

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