Москва, 30 мая, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) не имеет смысла, его пересмотрят. Об этом 30 мая заявил президент организации Люк Тардиф.

Urs Lindt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ранее IIHF опубликовала новый рейтинг сборных с учётом завершившегося чемпионата мира. Сборная России, которую отстранили от соревнований, поднялась в этом списке на второе место, обогнав финнов и уступив канадцам.

«Сейчас этот рейтинг не имеет смысла в связи со сложившейся ситуацией <…> Мы не должны наказывать страны, участвующие в чемпионатах мира», — приводит его слова «Матч ТВ».

Он добавил, что координационный комитет предложит новые правила составления рейтинга, которые будут адаптированы к текущему положению дел.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В организации объяснили решение тем, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов на турниры под эгидой организации якобы небезопасно.

В Федерации хоккея России (ФХР) подчёркивали, что отстранение команд от участия в соревнованиях является дискриминационным, а подобные решения лоббируются рядом представителей хоккейных федераций стран, боящихся дополнительной конкуренции.