Сергиев Посад, Московская область, 30 мая, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признал свою вину. Видео с ним опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета Российской федерации.

Кадр из видео СК России

На записи худощавый бородатый мужчина в мятой рубашке и джинсах сидит напротив сотрудници управления по Московской области.

«Да, я убил», — произнёс он, отвечая на вопросы, понимает ли, за что задержан и что сделал.

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Следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в Сергиевом Посаде мужчина набросился на 55-летнюю работницу трапезной при храме Петра и Павла и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Дочь убитой рассказала агентству, что нападавший подлетел к её матери без какой-либо причины и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. По данным источника, мужчина являлся частым гостем Петра и Павла, так как там работала его мать. Сама же убитая не один раз кормила его в свою смену. По данным ИА Регнум, Владимир около 20 лет наблюдается у психиатра.