Москва, 30 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Церемония прощания с актрисой, звездой сериала «Моя прекрасная няня», Анастасией Заворотнюк пройдёт 1 июня в Покровском монастыре, сообщил 30 мая телеведущий Андрей Малахов в эфире «России 1».

Anatoly Lomohov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

«Прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре», — заявил телеведущий, добавив, что информация поступила от семьи актрисы.

После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. На протяжении пяти лет актриса боролась с одной из самых агрессивных форм рака — глиобластомой. О смерти актрисы сообщили её родные.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью актрисы. По словам спортсменки, Заворотнюк была солнечной, сильной, мудрой и невероятной женщиной.

Ранее, в СМИ прошла информация о том, что похороны актрисы и народной артистки России Заворотнюк могут пройти на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Там в 2014-м году прошли похороны её отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Рядом покоятся брат Заворотнюк Святослав и его жена Надежда.

Первый фильм с участием Заворотнюк «Машенька» вышел в 1991 году. Актриса окончила Школу-студию МХАТ. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ также выделяют «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Аманда О» (2010 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год).