Москва, 30 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года, сообщил 30 мая глава Минфина России Антон Силуанов на заседании правительства.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Планируется индексация пенсий военным пенсионерам в связи с уточнённым прогнозом по инфляции в текущем году», — сказал он.

По словам министра, ранее индексация пенсии с 1 октября текущего года планировалась на уровне 4,5%, однако в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующие изменения и в механизм исчисления пенсий.

«В этом случае пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года, то есть пенсионеры получат более высокие пенсии», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее об индексации военных пенсий информировала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. По её словам, с 1 октября 2023 года военная пенсия в РФ увеличилась на 19,5% и составляет в среднем на сегодня более 41 тыс. рублей.

Проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предложили установить на уровне 89,32%, имея в виду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации произведут в период с 24 февраля 2022 года, для призванных на службу в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации — с 21 сентября 2022 года.