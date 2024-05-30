Москва, 30 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Российская экономика динамично развивается, рост ВВП за первый квартал 2024 года составил 5,4% в сравнении с показателем 2023 года, заявил 30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА Регнум

«По предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт, за первый квартал вырос на 5,4%. Есть уже информация по динамике промышленного производства за январь–апрель — 5,2%», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что таких высоких результатов удалось добиться, несмотря на высокую базу прошлого года. Он призвал поддержать такой настрой. Глава правительства также заявил о необходимости направить дополнительные средства на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, в том числе на укрепление технологического суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что рост экономики страны по итогам прошлого года составил 3,6%. Он указал на то, что этот показатель выше, чем среднемировые темпы. При этом рост экономики развитых стран в среднем составил за год 1,5%.

В апреле глава государства отметил, что в этом году сохраняются высокие темпы роста ВВП России, а позитивные тенденции укрепляются, несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнутся стране. Он также сообщил, что уже есть прогнозы о росте ВВП по итогам 2024 года более чем на 3%.