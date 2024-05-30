Москва, 30 мая, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Стала известна причина смерти актера сериалов «Тайны следствия», «След», «Метод» и других, Романа Клементьева. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Но недавно болезнь обострилась и артиста госпитализировали в паллиативное отделение. Об этом ИА Регнум рассказала его супруга Арина Клементьева.

адр из сериала «Тайны госпожи Кирсановой» Роман Клементьев

29 мая на 60-м году жизни умер актёр Роман Клементьев. Артист скончался в больнице в результате тяжелого течения болезни.

«Он болел, очень мучился. Это был рецидив онкологии, он боролся изо всех сил, как герой! До последнего боролся, не хотел чувствовать себя немощным. Почти неделю назад он попал в больницу, там он скончался», — рассказала супруга артиста Арина.

Роман Владимирович Клементьев родился 2 апреля 1965 года. Он окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Роман Владимирович снимался во многих отечественных сериалах и фильмах, таких как «Универ. Новая общага», «Живой», «Морозова», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Тайны госпожи Кирсановой», «Я худею», «След», «Метод», «Триггер», «Беспринципные-3», «Тайны следствия», «The Тёлки» и многих других.